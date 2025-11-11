برداشت انار از باغهای شهرستان بجستان در استان خراسان رضوی آغاز شده است. بجستان خاستگاه اصلی تولید انار در کشور است و انار این منطقه با داشتن کیفیت و تنوع فراوان طرفداران زیادی دارد. بخشی از انار تولیدی شهرستان به مصرف تازهخوری میرسد و بخش عمده آن را خریدارانی که از میادین تهران و مشهد به عنوان مراکز خرید انار در بجستان مستقر میشوند به صورت یک جا خریداری و به سردخانهها منتقل و در زمان مناسب، به خصوص شب چله به بازار عرضه میشود. برداشت انار در بجستان، از اواسط آبان ماه شروع میشود و تا اواسط آذرماه ادامه دارد.
عکاس :محسن رحیمی عنبران
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۴:۵۳