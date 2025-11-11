به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حمیدسلطان خواه گفت: یکی از شهروندان طبیعت‌دوست شهرستان ماسال، دو قلاده شنگ یا سگ آبی را که وضعیت جسمی نامساعدی داشتند، به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان تحویل داد.

وی افزود: این دو شنگ اوراسیایی پس از مراقبت‌های لازم و مداوا، به دامان طبیعت بازگردانده شدند تا زندگی خود را در زیستگاه طبیعی‌شان ادامه دهند.

شنگ اوراسیایی یا سگ آبی با نام علمی Lutra lutra، جانوری گوشت‌خوار از خانواده راسویان است که در کنار آب‌های شیرین زندگی می‌کند.

این گونه دارای بدنی کشیده، پوزه‌ای کوتاه، رنگ قهوه‌ای، و دُمی بلند است که طول بدن آن تا ۷۵ سانتی‌متر و طول دمش تا ۵۰ سانتی‌متر می‌رسد.