مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل از ایجاد نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی خورشیدی در استان خبر داد و گفت: با ایجاد این نیروگاه خورشیدی ۲۰ هزارخانوارتحت پوشش کمیته امداد استان اردبیل سهام دار این طرح خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز اردبیل حسین نژاد افزود: امسال ۵۲۳ میلیارد تومان درقالب تسهیلات اشتغالزایی دراختیار مددجویان این کمیته قرار خواهد گرفت.
وی گفت: عمده پروژههای اجرایی در حوزه احداث نیروگاههای خورشیدی و طرحهای الگویی فرشبافی و صنایع تبدیلی بوده که آثار پرخیر و برکتی را به همراه داشته است.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل تصریح کرد: 20 هزار مددجو با احداث این نیروگاه 100 مگاواتی سهامدار طرح شده و از سود حاصل از آن بهرهمند خواهند شد.
حسیننژاد گفت: توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان تحت حمایت از برنامههای مهم و اساسی کمیته امداد استان اردبیل است.
وی با اشاره به اینکه مهارتآموزی و اشتغال پایدار از موضوعات و اهداف جدی کمیته امداد استان اردبیل برای توانمندسازی مددجویان است، خاطرنشان کرد: به منظور پایدارسازی طرحهای خودکفایی، این طرحها مورد بازرسی و نظارتهای دورهای قرار میگیرند تا مسیر خواتکایی مددجویان هموارتر شود.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل اضافه کرد: توسعه اشتغالزایی با خوداتکایی خانوادههای نیازمند، موجب افزایش تولید و تحقق دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز میشود.
حسیننژاد بیان کرد: از بانکهای عامل نیز خواستاریم تا با تسریع و تسهیل در روند پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان، گامهای مؤثرتری برای خودکفایی آنها بردارند.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل ضمن بازدید از طرحهای کشت خیار در گلخانه و فرشبافی، برای توسعه این طرحها رهنمونهای لازم را به مجریان طرح ارائه داد.