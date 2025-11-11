پخش زنده
مدیر مجموعههای اکسین گیم در کشور گفت: مسابقات بازیهای ویدیویی در ایران بر روی سه سکوی کامپیوتر، کنسول و موبایل با حضور ۱۸ بازی ایرانی و با اهدای جوایز میلیاردی در بهمن ماه برگزار میشود.
محمد فرامرزی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: براساس تفاهمنامهای که با بنیاد ملی بازیهای رایانهای امضا کردهایم، برای اولین بار در ایران مسابقاتی با استانداردهای جهانی برگزار خواهیم کرد.
وی ادامه داد: این رقابتها روی سه سکوی اصلی کامپیوتر، کنسول و موبایل انجام خواهد شد و با جوایز میلیاردی در هفته آخر بهمن ماه، نقطه عطفی در صنعت گیمینگ کشور خواهد بود.
مدیر مجموعههای اکسین گیم در کشور به تمام بازیکنان حرفهای و علاقهمند توصیه کرد، وبگاه رسمی بنیاد ملی بازیهای رایانهای را دنبال کنند، چون قرار است امسال فرصتهای بینظیری برایشان رقم بخورد.
فرامرزی افزود: در این رویداد بزرگ، ۱۷ یا ۱۸ بازی ایرانی در سکوهای کامپیوتر و موبایل در این مسابقات معرفی میشوند.