بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای نرم افزاری در حوزه معاملات ملکی در شهرضا ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرضا در جلسه کمیسیون املاک و مستغلات شهرستان، با اشاره به نقش مهم فناوری در ساماندهی بازار مسکن، خواستار استفاده تمام مشاوران املاک از نرمافزارهای ثبت معاملات مسکن بهویژه در زمینه تنظیم اجارهنامهها شد.
فریبرز امیری افزود: استفاده از سامانههای رسمی و ثبت دقیق اطلاعات، گامی مؤثر در جهت شفافسازی معاملات، صیانت از حقوق طرفین قرارداد و پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی است.
وی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر اجارهنامههای مربوط به اتباع خارجی، خواستار هماهنگی مستمر میان فرمانداری، نیروی انتظامی و اتحادیه مشاورین املاک در این زمینه شد و افزود: نظارت هدفمند و قانونی بر معاملات مربوط به اتباع، ضمن حفظ امنیت اجتماعی، به مدیریت بهتر منابع و اطلاعات کمک میکند.