۳۸ خانواده روستایی اردستان از تسهیلات طرح جوانی جمعیت برخوردار شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اردستان گفت: پرونده واگذاری زمین به این خانوادهها در حال انجام است.
محمدعلی نریمانی افزود: ۲۱ خانواده سهفرزندی، ۱۵ خانواده چهارفرزندی و ۲ خانواده پنجفرزندی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اردستان برای بهرهمندی از تسهیلات حمایتی طرح جوانی جمعیت ثبتنام کردهاند.
وی گفت: از این تعداد، برای ۲۱ خانواده پرونده واگذاری زمین تکمیل شده، برای ۱۴ خانواده پرونده در دست اقدام است و سه خانواده نیز هنوز برای پیگیری پرونده خود مراجعه نکردهاند.
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اردستان با تأکید بر اجرای سیاستهای دولت در راستای تحقق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزود: تاکنون در هشت روستای شهرستان، خانوادههای واجد شرایط برای دریافت این حمایت شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده است.