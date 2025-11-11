به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اردستان گفت: پرونده واگذاری زمین به این خانواده‌ها در حال انجام است.

محمدعلی نریمانی افزود: ۲۱ خانواده سه‌فرزندی، ۱۵ خانواده چهارفرزندی و ۲ خانواده پنج‌فرزندی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اردستان برای بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی طرح جوانی جمعیت ثبت‌نام کرده‌اند.

وی گفت: از این تعداد، برای ۲۱ خانواده پرونده واگذاری زمین تکمیل شده، برای ۱۴ خانواده پرونده در دست اقدام است و سه خانواده نیز هنوز برای پیگیری پرونده خود مراجعه نکرده‌اند.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اردستان با تأکید بر اجرای سیاست‌های دولت در راستای تحقق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزود: تاکنون در هشت روستای شهرستان، خانواده‌های واجد شرایط برای دریافت این حمایت شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده است.