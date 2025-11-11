به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار فریدونشهر درجلسه شورای اداری با بیان اینکه ۱۶۰ کیلومتر از راه‌های ارتباطی روستایی این شهرستان خاکی است همچنین با اشاره به پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی طرح آبرسانی به۲۲روستا گفت: برای اجرای ۷۵کیلومتر خط انتقال آب به ۱۳ روستای بخش مرکزی و ۹ روستای بخش موگویی بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

حجت الاسلام علی اکبر جمیاری امام جمعه فریدونشهر هم به کمبود امکانات رفاهی و تفریحی و ورزشی اشاره کرد وگفت: همین کمبود‌ها موجب شده است تا جوانان ونوجوانان به طرف تفریحات ناسالم و بزه اجتماعی گرایش پیدا کنند.