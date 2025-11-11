پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در لیگ دسته یک باشگاههای کشور پذیرای تیم فرد البرز خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته دوازدهم لیگ دسته یک باشگاههای کشور جام آزادگان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی میزبان تیم فرد البرز است.
این دیدار ساعت ۱۷:۰۰ روز جمعه بیست و سوم آبان برگزار میشود.
هم اکنون تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با ۱۵ امتیاز در مکان ششم و تیم فرد البرز با ۱۵ امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی مسابقات لیگ دسته یک قرار دارند.
بنابر اعلام باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان مجوز حضور بانوان در ورزشگاه تختی آبادان صادر شده و بانوان در این دیدار میتوانند از نزدیک تیم خود را حمایت کنند.