به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان گفت: توده‌ای از ضایعات و مواد قابلِ اشتعال در یک واحد مسکونیِ متروکه طعمهٔ حریق شد.

علی صباغی افزود: با تلاش آتش نشانان این حریق اطفا شد و عملیات تخلیه دود و لایروبی بقایای سوخته انجام شد تا از شعله‌ور شدن مجدد جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه این حادثه خسارت جانی و مالی نداشت، ادامه داد: ضایعات موجود در این واحد در این آتش سوزی از بین رفتند.