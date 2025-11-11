پخش زنده
تأخیر در صدور مجوز کسبوکار هنوز یکی از موانع مهم پیشروی کارآفرینان است و بسیاری را از سرمایهگذاری دلسرد میکند.برای ارتقای رتبه اردبیل در فضای کسبوکار از ۲۲ به ۱۰ کشور، تسهیل صدور مجوزها ضروری است.
با وجود الکترونیکی شدن فرآیندها، هنوز موانعی از سوی دستگاههای اجرایی وجود دارد. برای ارتقای رتبه اردبیل در فضای کسبوکار از ۲۲ به ۱۰ کشور، تسهیل صدور مجوزها ضروری است.