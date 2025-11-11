پخش زنده
وزیر راه و شهرسازی گفت: هیچ ساختار تازهای به شهرداریها اضافه نخواهد شد و همه فعالیتها از طریق ظرفیتهای موجود هدایت میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر راه و شهرسازی در پنجاهوهشتمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار گفت: در روند اصلاح ساختارهای مرتبط با بازآفرینی شهری، قرار نیست ساختار جدیدی به بدنه شهرداریها اضافه شود، بلکه هدف، نظمدهی، هماهنگی و هدفمند کردن ساختارهای موجود برای تحقق بازآفرینی شهری است.
خانم صادق با تأکید بر اهمیت یکپارچگی در اجرای طرحهای بازآفرینی افزود: باید از تداخل وظایف و چندگانگی در اقدامها جلوگیری شود تا روند اجرای طرح ها تسهیل گردد.
وی گفت: تجربه تهران در نوسازی بافتهای فرسوده نشان داده است که برخورداری از یک ساختار منسجم میتواند تحولات مؤثری در بازآفرینی شهری ایجاد کند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: سیاست دولت در حوزه بازآفرینی، چابکسازی و کوچکسازی بدنه اداری است و برنامههای ستاد ملی بازآفرینی کاملاً با این رویکرد همسو است.
به گفته وی، شهرداریها نقش محوری در اجرای طرحهای بازآفرینی دارند، زیرا ارتباط مستقیم با مردم و محلات شهری دارند و میتوانند اقدامات را بهصورت مؤثر هماهنگ کنند.
خانم صادق تأکید کرد: هیچ ساختار تازهای به شهرداریها اضافه نخواهد شد و همه فعالیتها از طریق ظرفیتهای موجود هدایت میشوند.
وی افزود: هدف اصلی، افزایش کارایی، انسجام و سرعت در اجرای طرحهای بازآفرینی شهری است.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با تمرکز بر هماهنگی میان دستگاهها و استفاده از تجارب موفق، روند بازآفرینی شهری در کشور بهصورت منظم و کارآمد دنبال خواهد شد.
او در پایان گفت: تلاش میکنیم با جهتدهی صحیح به منابع انسانی و سازمانی، بازآفرینی شهری را به یکی از الگوهای موفق مدیریت شهری کشور تبدیل کنیم.