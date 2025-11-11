به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان با بیان اینکه بیش از ۱۴ هزار واحد صنفی در شهرستان لنجان فعال است گفت: پس از بررسی‌های کارشناسی برای ۱۱۴ نفر پرونده تعزیراتی تشکیل و بیش از ۱۱ میلیارد ریال جریمه شدند.

عباس کرمی همچنین با اشاره به جمع آوری اطلاعات بیش از ۳۳ شهید اصناف در شهرستان لنجان افزود: مستند انیمیشن استاد و شاگرد از شهدای اصناف شهرستان با هوش مصنوعی در حال تولید است و زندگی این دو شهید و سجایای اخلاقی آنان را به تصویر می‌کشد.

وی از تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی بین نیازمندان نیز خبر داد و گفت: به همت کسبه و اصناف لنجانی دو تریلی جهیزیه تهیه و بین نوعروسان نیازمند توزیع شد.