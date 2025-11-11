به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان با ابراز نگرانی از روند کاهش نرخ باروری گفت: متأسفانه نرخ باروری در استان همدان به حدود ۱.۴ فرزند برای هر زن رسیده است.

آیت‌الله شعبانی موثقی افزود: همدان از نظر شاخص سالمندی در رتبه چهارم کشور قرار دارد، این زنگ خطری برای آینده توسعه استان است و همه نهاد‌ها باید در مسیر حمایت از ازدواج و فرزندآوری تلاش کنند.

او تأکید کرد: اگر امروز به مسئله جمعیت بی‌تفاوت باشیم، ده سال آینده با کمبود نیروی انسانی جوان در حوزه‌های علمی، اقتصادی و دفاعی روبه‌رو خواهیم شد، باید قانون جوانی جمعیت به طور جدی و کامل اجرا شود.

استاندار همدان نیز با تأکید بر نگاه توسعه‌محور دولت در حوزه خانواده گفت: در حال حاضر بیش از ۶۵ هزار جوان در سن ازدواج در استان همدان وجود دارند و یکی از برنامه‌های اصلی دولت، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین مسکن برای این گروه است.

حمید ملانوری شمسی افزود: در حوزه مسکن، بیش از ۱۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان در دست اجراست و هم‌زمان خدمات زیرساختی از جمله آب، برق و گاز در این طرح ها پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی داشته است.

او تأکید کرد: همچنین با جذب بیش از ۲۰۰ پزشک جدید و تجهیز مراکز درمانی، خدمات سلامت در مناطق مختلف استان تقویت شده است.

ملانوری با اشاره به پنج نیاز اساسی جامعه شامل اشتغال، مسکن، آموزش، سلامت و امنیت، تصریح کرد: تحقق این نیاز‌ها بستر اصلی جوانی جمعیت و نشاط اجتماعی را فراهم می‌کند.

باقری، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری همدان هم با اشاره به اجرای هفت بخش اصلی رویداد ایران جوان گفت: همدان از استان‌های پیشرو در برگزاری رویداد‌های جمعیتی است و در این برنامه، بخش‌های رسانه، نخبگان، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خصوصی مشارکت فعالی داشتند، نقش زنان در این مسیر، نقشی امیدبخش و تعیین‌کننده است.

در پایان این برنامه، از همسران دو شهید جنگ ۱۲ روزه، همسر معلم فداکار و فعالان اجتماعی برگزیده در کمیته‌های خانواده، نخبگان و پژوهشی، رسانه و صداوسیما، شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی قدردانی شد.