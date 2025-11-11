روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهر جدید گلمان به ویژه موانع زیرساختی تأمین آب، برق و گاز بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه بررسی روند اجرایی طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهر جدید گلمان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با تاکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای طرح‌ها، خواستار رفع فوری موانع زیرساختی از جمله تأمین آب، برق و گاز شد و بر همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تکمیل به‌موقع پروژه‌ها تأکید کرد.

در این جلسه آخرین وضعیت پروژه‌های در حال ساخت، میزان پیشرفت فیزیکی واحد‌ها و مشکلات موجود بررسی شده و مدیران دستگاه‌های اجرایی گزارشی از اقدامات انجام‌گرفته ارائه دادند.