معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: سیاست‌های علمی و اجرایی کنگره بین المللی تغییر اقلیم و سلامت دزفول برای تصمیم‌گیری ملی و منطقه‌ای استفاده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدامین بهمنش در نشست خبری کنگره بین المللی تغییر اقلیم و سلامت دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: امتیاز برگزاری این کنگره از سوی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی دزفول داده شده است.

وی ادامه داد: ۲ سال پیش نیز بر مبنای زیرساخت‌ها و اعلام آمادگی دانشگاه، امتیاز کنگره ملی تغییر اقلیم و سلامت به دانشگاه دزفول داده شده بود.

بهمنش با بیان اینکه ۲ مرکز در دزفول و تهران وظیفه بررسی تغییرات اقلیم و سلامت را برعهده داشتند، گفت: عملکرد مرکز دزفول، حوزه‌های مختلف وزارت بهداشت را مجاب به برگزاری این کنگره ملی و بین المللی کرد.

معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول تصریح کرد: مجوز مجله تغییر اقلیم و سلامت نیز توسط وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی دزفول داده شده است که منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به محور‌های این کنگره افزود: مقالات باکیفیت در مجلات ملی و بین المللی منتشر خواهند شد و تلاش می‌شود به گونه‌ای ارایه شوند که امکان استفاده مردم نیز فراهم شود.

بهمنش گفت: تغییر اقلیم در تمامی کشور‌های دنیا وجود دارد و آثارش در برخی نقاط کمتر یا بیشتر است؛ باید بتوانیم راهکاری پیدا کنیم تا تنش‌های تغییر اقلیم را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه بخشی از اثرات تغییر اقلیم اجتناب ناپذیر است، افزود: می‌توان با سیاست‌های درست، اثرات مضر آن را در زندگی و سلامت کاهش داد.

معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول بیان کرد: بخشی از تغییرات اقلیم متاثر از اقدامات انسانی و بخشی دیگر متاثر از اقدامات محیطی است.

وی خاطرنشان کرد: در نشستی با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر عبدالحسین خسروپناه حمایت خود را از این کنگره اعلام کرد تا بتوانیم راهکار‌هایی ارایه دهیم ضمن اینکه برای جلب مشارکت و حامی مالی اقدام خواهیم کرد.

مسوول کنگره بین المللی تغییر اقلیم و سلامت دزفول نیز در این نشست گفت: این کنگره به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی دزفول و به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود تا امکان حضور پژوهشگران داخلی و بین المللی به صورت گسترده فراهم شود.

فرشته سهرابی وفا افزود: آخرین مهلت ارسال مقالات تا ۱۰ دی ماه است و نتایج داوری نیز تا ۲۰دی ماه اعلام خواهد شد.

وی آخرین مهلت ثبت نام در این کنگره را ۲۵دی ماه اعلام کرد و افزود: علاوه بر حضور اساتید برتر، برجسته و پژوهشگران ایرانی، اساتید و متخصصانی از کشور‌های مختلف از جمله آلمان، ژاپن، مالزی، کانادا، افغانستان، هند، کویت، امارات متحده وعراق نیز در این رویداد شرکت خواهند کرد.

سهرابی وفا تصریح کرد: نمایندگانی از سازمان جهانی بهداشت و آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن نیز در نشست‌های تخصصی این کنگره حضور خواهند داشت.

مسوول کنگره بین المللی تغییر اقلیم و سلامت دزفول خاطرنشان کرد: در این کنگره با امضای تفاهم نامه‌های همکاری میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و نهاد‌های اجرایی بین المللی و داخلی تلاش می‌شود مسیر هم افزایی علمی و اقدام مشترک در مسیر کاهش اثرات اقلیمی و انطباق با آن هموار شود.

وی ادامه داد: سخنرانی‌های کلیدی توسط اساتید و صاحب نظران برجسته داخلی و خارجی، پنل‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی با حضور پژوهشگران، سیاست‌گذاران و فعالان حوزه محیط زیست از دیگر برنامه‌های این کنگره است ضمن اینکه انتظار می‌رود زمینه سازی برای شبکه‌سازی علمی میان پژوهشگران داخلی و خارجی انجام و توصیه نامه‌های سیاستی منتشر و از آنها برای تصمیم گیری‌های ملی و منطقه‌ای استفاده شود.

سهرابی وفا از تمامی پژوهشگران، اساتید و علاقه‌مندان دعوت کرد با ارسال مقالات خود و حضور فعال در این رویداد علمی در توسعه دانش و اقدامات موثر برای حفظ سلامت جامعه در برابر چالش‌های اقلیمی سهیم باشند و و زمینه ساز تدوین سیاست‌های علمی و اجرایی کارآمد در این حوزه باشند.

کنگره بین المللی تغییر اقلیم و سلامت همزمان با دومین کنگره ملی تغییر اقلیم و سلامت برای نخستین بار در منطقه خاورمیانه به میزبانی دزفول در سالن اجتماعات بیمارستان یازهرا (س) برگزار خواهد شد.

این کنگره با هدف بررسی و تبادل آخرین شواهد علمی درباره تأثیرات تغییر اقلیم بر سلامت انسان و نظام‌های سلامت، با همکاری اساتید بیش از ۱۵ کشور معتبر بین المللی و بیش از ۳۰ استاد تمام سراسر کشور از هشتم تا دهم بهمن‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

محور‌های این کنگره شامل تغییر اقلیم سلامت و جوانی جمعیت، تغییر اقلیم امنیت غذایی و تاب آوری نظام سلامت، تغییر اقلیم فعالیت‌های انسانی ایمنی و محیط زیست، تغییر اقلیم وسلامت، استراتژی‌ها، دیپلماسی‌ها و سیاست گذاری محیط زیست، تغییر اقلیم فناوری‌های نوآورانه به ویژه هوش مصنوعی و سنجش از راه دور، تغییر اقلیم و خطرات سلامت جهانی و سیاره‌ای و خطرات مهاجرتی، تغییر اقلیم و توانمندی زنان، تغییر اقلیم و توانمندسازی پزشکان، پرستاران و متخصصان سلامت و بهداشت و تغییر اقلیم سلامت و آثار آن بر گروه‌های آسیب پذیر از جمله سالمندان و کودکان است.