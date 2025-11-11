پخش زنده
رییس اداره تعزیرات حکومتی مهاباد اعلام کرد: از ابتدای سال جاری بیش از یکهزار پرونده تخلف صنفی، خدماتی و قاچاق کالا بررسی و مختومه شده و در مجموع ۳۰۰ میلیارد ریال جریمه از متخلفان وصول شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، قاسم محمدی افزود: بیشترین پروندهها مربوط به کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا بوده و انواع تخلفات شامل گرانفروشی، کمفروشی، تقلب و عرضه خارج از شبکه است. در بخش قاچاق، سیگار، پوشاک، کیف و کفش و پارچه خارجی بیشترین اقلام کشفشده هستند.
وی با تأکید بر نقش همکاری مردمی و طرحهای نظارتی مشترک، از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش دهند تا رسیدگی شود.