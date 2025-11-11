دو بانوی خادم و هفت پیرغلام حسینی از استان قزوین برای شرکت در بیست‌ودومین اجلاسیه بین‌المللی و کشوری پیرغلامان و خادمان حسینی به مشهد مقدس اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مراسم بدرقه پیرغلامان قزوینی صبح امروز با حضور جمعی از مسئولان استانی در صدا و سیمای مرکز قزوین برگزار شد.

مسئول تشکل‌های دینی استان قزوین گفت: این اجلاسیه با محور «پیوستگی نسل‌ها در خدمت حسینی» از ۲۰ تا ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ در مشهد مقدس برگزار می‌شود و ۹ پیرغلام حسینی از استان قزوین نیز در این گردهمایی معنوی حضور خواهند داشت.

محمدجواد نظری افزود: اجلاسیه پیرغلامان و خادمان حسینی یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات معنوی و فرهنگی در حوزه مداحی و خدمت به اهل‌بیت (ع) است که با هدف تجلیل از خادمان صادق فرهنگ عاشورا و ترویج روحیه ولایتمداری در هیأت‌های مذهبی برگزار می‌شود.

وی محور محتوایی امسال را پیوستگی نسل‌ها در خدمت حسینی عنوان کرد و افزود: این شعار با تأکید بر انتقال تجربیات پیشکسوتان مداحی به نسل جوان انتخاب شده تا پیوند میان نسل‌های مختلف مداحان و ذاکران کشور تقویت شود.

نظری با اشاره به برنامه‌های این اجلاسیه بیان کرد: براساس اعلام دبیرخانه رویداد، مراسم استقبال از پیرغلامان در موکب فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد، آئین افتتاح ره‌گذر پیرغلامان در خیابان نواب صفوی و میدان شهید شوشتری، مراسم افتتاحیه رسمی در سالن قدس حرم مطهر رضوی و آئین اختتامیه و تجلیل از پیرغلامان برگزیده، از جمله بخش‌های اصلی برنامه است.

مسئول تشکل‌های دینی استان تصریح کرد: حرم مطهر رضوی با فضای ملکوتی خود بهترین میزبان برای این گردهمایی است و حضور خادمان امام حسین (ع) در جوار بارگاه منوّر امام رضا (ع) جلوه‌ای از وحدت و هم‌افزایی فرهنگی میان عاشوراییان خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اجلاسیه امسال علاوه بر تجلیل از پیرغلامان پیشکسوت، بستری برای تبادل تجربیات، ارتقای معنویت و هم‌گرایی فرهنگی در میان خادمان اهل‌بیت (ع) به شمار می‌رود.