تولید محتوای ویدئویی درس فارسی اول ابتدایی برای پخش در مدرسه تلویزیونی ایران در سمنان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان سمنان گفت: تولید محتوای آموزشی از درس فارسی پایه اول ابتدایی در دبستان پسرانه شاهد سمنان، برای برنامههای مدرسه تلویزیونی ایران آغاز شده است.
فاطمه پاکزادیان گفت: این فعالیت، زمینهساز تولید محتوایی همسو با اهداف برنامه درسی ملی است.
رئیس اداره تکنولوژی آموزشی استان سمنان هدف از اجرای این طرح را تحقق عدالت آموزشی و بهرهمندی دانشآموزان از محتوای آموزشی یکپارچه و مفهومی دانست.
به گفته وی، پس از اتمام مراحل تولید، محتوای آموزشی از شبکه آموزش سیما در دسترس تمامی دانشآموزان کشور قرار خواهد گرفت.