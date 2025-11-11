به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رئیس اداره تکنولوژی و گروه‌های آموزشی معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان سمنان گفت: تولید محتوای آموزشی از درس فارسی پایه اول ابتدایی در دبستان پسرانه شاهد سمنان، برای برنامه‌های مدرسه تلویزیونی ایران آغاز شده است.

فاطمه پاکزادیان گفت: این فعالیت، زمینه‌ساز تولید محتوایی همسو با اهداف برنامه درسی ملی است.

رئیس اداره تکنولوژی آموزشی استان سمنان هدف از اجرای این طرح را تحقق عدالت آموزشی و بهره‌مندی دانش‌آموزان از محتوای آموزشی یکپارچه و مفهومی دانست.

به گفته وی، پس از اتمام مراحل تولید، محتوای آموزشی از شبکه آموزش سیما در دسترس تمامی دانش‌آموزان کشور قرار خواهد گرفت.