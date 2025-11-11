میز خدمت دادگستری شهرستان کارون با حضور رئیس دادگستری، دادستان و جمعی از کارکنان قضایی و اداری در مسجد امیرالمؤمنین (ع) روستای جنگیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای تکریم ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و نام حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، میز خدمت دادگستری شهرستان کارون با حضور سید کامل بنی حیال رئیس دادگستری، محمد امین آذرنوش دادستان و جمعی از کارکنان قضایی و اداری، در مسجد امیرالمؤمنین (ع) روستای جنگیه برگزار شد.

در این میز خدمت پس از شنیدن مشکلات حقوقی و قضایی اهالی روستا توسط مسئولین قضایی، راهکار‌های قانونی و عملیاتی جهت رفع آنها اندیشیده و دستورات قضایی لازم صادر شد.

بنی حیال در این میز خدمت با تأکید بر عدالت‌محوری و خدمت‌رسانی بی‌واسطه به مردم مناطق محروم و روستایی، در خصوص مقام والای حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) به عنوان الگوی صبر، ایثار و حق‌طلبی، سخنانی ارائه کرد.

همچنین اهالی روستای جنگیه ضمن قدردانی از حضور مسئولین قضایی، خواستار استمرار چنین برنامه‌هایی در مناطق محروم شدند.