به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی دورود گفت: در راستای پیشگیری از جرائم و به منظور ارتقاء امنیت عمومی در نقاط جرم خیز، طرح جمع آوری معتادان متجاهر طی ۷۲ ساعت گذشته در سطح شهرستان دورود به اجرا در آمد.

سرهنگ مجتبی نوریان افزود: مأموران در این طرح ۵۲ معتادان متجاهر را جمع‌آوری و به کمپ‌های ترک اعتیاد معرفی کردند.

فرمانده انتظامی دورود در پایان با بیان اینکه اکثر سرقت‌ها و جرائم توسط معتادان صورت می‌گیرد، از شهروندان خواست، در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.