جمع آوری ۵۲ معتاد متجاهر در دورود
فرمانده انتظامی دورود از جمعآوری ۵۲ معتاد متجاهر در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده طی ۷۲ ساعت گذشته این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی دورود گفت: در راستای پیشگیری از جرائم و به منظور ارتقاء امنیت عمومی در نقاط جرم خیز، طرح جمع آوری معتادان متجاهر طی ۷۲ ساعت گذشته در سطح شهرستان دورود به اجرا در آمد.
سرهنگ مجتبی نوریان افزود: مأموران در این طرح ۵۲ معتادان متجاهر را جمعآوری و به کمپهای ترک اعتیاد معرفی کردند.
فرمانده انتظامی دورود در پایان با بیان اینکه اکثر سرقتها و جرائم توسط معتادان صورت میگیرد، از شهروندان خواست، در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.