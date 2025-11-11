حسین زارع زاده دبیر جشنواره تلویزیونی مستند از آغاز پخش آثار این رویداد، از ۲۴ آبان ماه خبر داد.

فرصتی دوباره برای ارسال اثر به جشنواره تلویزیونی مستند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حسین زارع زاده دبیر جشنواره تلویزیونی مستند، درباره جزئیات برگزاری نهمین دوره این جشنواره گفت: جشنواره تلویزیونی مستند از جمله تخصصی‌ترین و پرمخاطب‌ترین جشنواره هاست.

با توجه به اتفاقات کشور در سال جاری و حمله ددمنشانه دشمن به ایران عزیز، تقویم برگزاری جشنواره با تغییراتی همراه شد و با توجه به این اتفاق ، ما در این دوره بخش مستند تصویری خبری را هم اضافه کردیم و علاقه مندان می‌توانند تا پایان آبان مستند‌های خبری خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی افزود: امسال همچنین بخش کتاب مستند به بخش‌های جشنواره اضافه شد و به طور کلی تاکنون حدود ۳۰۰۰ اثر در بخش‌های مختلف فیلم مستند، مجموعه تلویزیونی مستند، مستندنگاری، کتاب مستند، مستند تصویری خبری به دبیرخانه رسیده است.

او درباره آغاز پخش آثار جشنواره هم گفت: امسال در کنار پخش فیلم‌های مستند، مجموعه‌های تلویزیونی مستند هم پخش می‌شوند.

در مجموع ۲۶ مجموعه تلویزیونی مستند به جشنواره امسال رسیده. داوران و هیئت انتخاب در حال بررسی آنها هستند و از ۲۴ آبان پخش یک قسمت از هر مجموعه در شبکه مستند آغاز می‌شود.

وی افزود: با توجه به تداخل جشنواره تلویزیونی مستند با جشنواره سینما حقیقت، در بازه زمانی برگزاری جشنواره سینما حقیقت پخش آثار جشنواره تلویزیونی مستند را قطع و پس از آن ادامه می‌دهیم.

نمایش این آثار در شبکه مستند، در راستای ثبت آرای مردمی جشنواره و انتخاب بهترین اثر از نگاه مردمی است.

زارع زاده بیان کرد: همچون دو دوره گذشته با توجه به شعار رسانه ملی مبنی بر عدالت محوری، اختتامیه این رویداد را در یکی از استان‌ها برگزار می‌کنیم.

زمان احتمالی برگزاری اختتامیه این رویداد اسفندماه سال جاری خواهد بود.

ایران عزیز، محیط زیست و تولید ایرانی بخش‌های ویژه موضوعی جشنواره تلویزیونی مستند در نهمین دوره خواهند بود.