به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مرتضی صفری گفت: این پروژه‌ها شامل هتل، مهمان‌پذیر، اقامتگاه بوم‌گردی و مراکز گردشگری سلامت هستند و با بهره‌برداری از آنها، ۸۲۴ اتاق و ۱۷۶۵ تخت به ظرفیت اقامتی استان اضافه می‌شود.

وی ورود بخش خصوصی را گامی مهم برای رونق گردشگری و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دانست و تأکید کرد که این پروژه‌ها علاوه بر فعال‌سازی زیرساخت‌ها، فرصت‌های شغلی جدید نیز ایجاد می‌کنند.

آذربایجان‌غربی با بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ اثر تاریخی ملی و جهانی، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران دارد و این پروژه‌ها افق تازه‌ای برای توسعه گردشگری استان می‌گشایند.