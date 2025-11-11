پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی از اجرای ۵۶ پروژه گردشگری بخش خصوصی در ۲۰ شهر استان با سرمایهگذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مرتضی صفری گفت: این پروژهها شامل هتل، مهمانپذیر، اقامتگاه بومگردی و مراکز گردشگری سلامت هستند و با بهرهبرداری از آنها، ۸۲۴ اتاق و ۱۷۶۵ تخت به ظرفیت اقامتی استان اضافه میشود.
وی ورود بخش خصوصی را گامی مهم برای رونق گردشگری و تکمیل طرحهای نیمهتمام دانست و تأکید کرد که این پروژهها علاوه بر فعالسازی زیرساختها، فرصتهای شغلی جدید نیز ایجاد میکنند.
آذربایجانغربی با بیش از یکهزار و ۸۰۰ اثر تاریخی ملی و جهانی، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران دارد و این پروژهها افق تازهای برای توسعه گردشگری استان میگشایند.