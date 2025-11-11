پخش زنده
تفاهمنامه همکاری میان شرکت توانیر و گروه صنعتی ایرانترانسفو با هدف بومیسازی و تولید ترانسفورماتورهای کمتلفات طرح جدید (CC) و ارتقای بهرهوری انرژی در شبکه برق کشور به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس این تفاهمنامه که با امضای مصطفی رجبیمشهدی مدیرعامل شرکت توانیر و مرتضی عبدالهی مدیرعامل شرکت ایرانترانسفو منعقد شد، دو طرف متعهد شدند برای طراحی، ساخت و بهرهبرداری از ترانسفورماتورهای کمتلفات جدید با ظرفیت ۸۰۰ کیلوولتآمپر و بالاتر، اقدامات اجرایی و فنی لازم را از ابتدای اردیبهشتماه ۱۴۰۵ آغاز کنند.
در این تفاهمنامه، شرکت توانیر مسئولیت برنامهریزی و سفارشگذاری ترانسفورماتورهای کمتلفات را برعهده دارد و گروه صنعتی ایرانترانسفو نیز مأموریت طراحی، تولید و فروش این تجهیزات بر اساس مشخصات فنی مصوب را عهدهدار خواهد بود.
این همکاری در راستای اهداف بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق کشور صورت گرفته و بهعنوان گامی در جهت تحقق سیاستهای کلان صنعت برق در حوزه بهرهوری و توسعه فناوری داخلی ارزیابی میشود.
بر اساس مفاد تفاهمنامه، کمیتهای مشترک متشکل از نمایندگان طرفین بر روند اجرای طرح و پیگیری تعهدات نظارت خواهد کرد. مدت اجرای تفاهمنامه نامحدود بوده و از تاریخ امضا لازمالاجراست.