به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی سرخوش با اشاره به اینکه ظرفیت مرغداری گوشتی بیش از ۷۴۰ هزار قطعه و ظرفیت مرغداری تخم گذار ۸۵۰ تن در سال است، افزود: بیش از ۱۵ درصد گوشت مرغ استان از طریق مرغداری‌های گوشتی شهرستان کبودراهنگ تولید می شود.

او افزود در شهرستان کبودراهنگ ۳۲ واحد مرغداری در حال فعالیت است که از این تعداد ۲۷ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت ۷۴۰ هزار قطعه و ۵ واحد مرغداری تخم گذار با ظرفیت ۸۵۰ هزار تن در سال است.

مدیر جهاد کشاورزی کبودراهنگ تأکید کرد: در حال حاضر ۸ واحد مرغداری درحال حال ساخت است که با تکمیل این واحد‌ها ۲۴۰ هزار قطعه به ظرفیت مرغداری‌های شهرستان افزوده خواهد شد

علی سرخوش از حمایت‌های دولت از قبیل تغییر کاربری و اولویت پرداخت تسهیلات برای کسانی که تمایل به ساخت مرغداری داشته باشند، خبر داد و گفت: سالانه بیش از ۶هزار تن گوشت مرغ در مرغداری‌های شهرستان کبودراهنگ تولید و روانه بازار مصرف می شود.