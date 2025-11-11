پس از حملات فراوان راستگرایان در آمریکا و انگلیس علیه بی بی سی با عناوینی همچون پخش مستندی که بخشی از سخنرانی ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به صورت خاصی ویرایش شده بود، تیم دیوی، مدیرکل و دبورا ترنس مدیر بخش خبر بی بی سی کناره‌گیری کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ این در حالی است که در دو سال اخیر اغلب تظاهرات هواداری از فلسطین از برابر این رسانه دولتی انگلیسی شروع می‌شد، زیرا بی بی سی به حمایت از صهیونیسم و لاپوشانی جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان متهم است و درخواست‌های مردم حتی تظاهرات آنان برابر بی بی سی پوشش هم داده نشد.

جیم کوران تحلیل گر مسائل سیاسی در این باره می‌گوید: اصحاب رسانه در بریتانیا اغلب حامی آمریکا و رژیم اسرائیلند و بی بی سی هم برای حمایت از سیاست‌های نظام این کشور راه اندازی شده و در خدمت آمریکا و اسرائیله بنابراین من انتظار ندارم به جز حمایت از اسرائیل کاری کند. سال هاست که مستندات درباره جانبداری بی بی سی از رژیم اسرائیل و نادیده گرفتن حقوق فلسطینیان ارائه شده، اما نه تنها منجر به استعفایی در بی بی سی نشده بلکه هر سال بیشتر در جهت تضییع حقوق فلسطینیان و تامین منافع اسرائیل و آمریکا حرکت کرده است.

دونالد ترامپ، در واکنش به استعفای تیم دیوی و دبرا ترنس، در شبکه اجتماعی از روزنامه راستگرای تلگراف برای آنچه افشای این روزنامه‌نگاران فاسد خوانده، قدردانی کرد.

به گفته منتقدان ترامپ رئیس جمهور خودشیفته و مدام در پی تمجید آمریکا، رویکردی مغایر با اکثریت مردم از جمله در انگلیس دارد و معتقدند بازی استعفا‌ها در بی بی سی برای همراهی بیش از پیش این رسانه از سیاست‌های آمریکا و اسرائیل است.

یک فعال مدنی در انگلیس می‌گوید: رسانه‌های بریتانیایی، از جمله بی بی سی، بازوی عقیدتی نظام این کشور و نیز امپریالیسم آمریکا در بریتانیا هستند. بنابر این ما مردم و به ویژه صلح طلبان انتظار نداریم که صدای ما در رسانه‌های بریتانیا شنیده شود. ما مردم بریتانیا و صلح طلبان، رسانه‌های بریتانیا را بخشی از مشکل می‌دانیم و تلاش می‌کنیم صدایمان را در بیرون از این رسانه‌های هوادار دولت‌های آمریکا و بریتانیا به جهانیان برسانیم.

رئیس هیئت امنای بی‌بی‌سی، در بیانیه‌ای از پخش مستند درباره دونالد ترامپ پوزش خواست و گفت باید برای شکایت حقوقی رئیس جمهور آمریکا که روز دوشنبه دریافت شد، آماده شود.

به گفته صاحب نظران اگر ناتو بازوی نظامی غرب محسوب می‌شود رسانه‌های غربی همچون بی بی سی بلندگوی نظام‌های غربی‌اند تا رژیم صهیونیستی بتواند به نسل کشی علیه فلسطینیان ادامه دهد.