به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فاطمه اسد خلف قصاب، مادر شهید گرانقدر عبدالرحیم سبزآبی که در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۱ داغ فرزندش را دیده بود، پس از تحمل چند دهه فراق به دیدار فرزندش نائل آمد.

بسیجی شهید عبدالرحیم سبزآبی یکم خردادماه سال ۱۳۴۰ در دزفول دیده به جهان گشود و در دوران جوانی به همراه دیگر رزمندگان اسلام به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل اعزام شد.

پس از حضور در جبهه در تاریخ دوازدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۱ در محور اهواز خرمشهر به شهادت رسید و نامش در زمره شهدای خوزستان ثبت شد.

شهید عبدالرحیم سبزآبی در سن ۲۱ سالگی بر اثر اصابت ترکش خمپاره شهد شیرین شهادت را نوشید و پیکر پاکش در گلزار شهدای شهید آباد دزفول آرام گرفت.