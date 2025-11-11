فعالیت ۱۲۳ شرکت نوآور در کارخانه نوآوری شیراز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ۱۲۳ شرکت نوآور در کارخانه نوآوری شیراز فعالیت می کنند .
حسین کمالی سروستانی، مدیر اجرایی کارخانه نوآوری شیراز گفت: کارخانه نوآوری شیراز فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ با امضای یک تفاهمنامه پنججانبه آغاز کرده و امروز به یکی از مهمترین مراکز نوآوری و رشد استارتاپی در جنوب کشور تبدیل شده است.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۷۲۳ نفر بهطور مستقیم در این مجموعه فعالیت میکنند که شامل ۱۲۳ شرکت و حدود ۳۰۰ نفر در فضای کار اشتراکی است.
به گفته کمالی سروستانی، حدود پنجاه درصد شرکتهای مستقر در کارخانه دانشبنیان هستند و هر یک محصول خاص خود را در حوزههای فناوری اطلاعات، اینترنت اشیا، ارتباطات، گردشگری و گردشگری سلامت تولید میکنند.
مدیر اجرایی کارخانه نوآوری شیراز ادامه داد: بسیاری از افراد فعال در فضای کار اشتراکی در زمینههای دیجیتال مارکتینگ، طراحی وبسایت و سئو فعالیت دارند و این فضا فرصتی است تا بتوانند تیم تشکیل دهند، کسبوکار خود را راهاندازی کنند و در نهایت وارد مرحلهی ثبت شرکت شوند.
او با اشاره به حمایتهای انجامشده گفت: براساس تفاهمنامه با بنیاد برکت، شرکتها و تیمهای مستقر میتوانند بر اساس نوع فعالیت خود تا سقف سه میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند. همچنین کارخانه در فرآیند دانشبنیان شدن شرکتها نیز همراهی و تسهیلگری میکند.
کمالی سروستانی تصریح کرد: کارخانه نوآوری شیراز با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت میکند .
وی هدف اصلی این مجموعه را پیوند خروجی دانشگاهها با بازار کار و کمک به شکلگیری شرکتهای نوپا عنوان کرد و گفت: ظرفیت فعلی کارخانه تقریباً تکمیل شده و با توجه به استقبال گسترده تیمهای استارتاپی، نیاز به توسعه و ایجاد فضاهای جدید در استان فارس بهشدت احساس میشود.