با توجه به آغاز طرح‌های نظارتی جدید پلیس راهور در سطح کشور، از جمله در استان کردستان، موضوع برخورد با خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه شخص ثالث بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در پی گزارش‌ها و مذاکرات انجام‌شده میان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و دادستانی کل کشور درباره افزایش نگران‌کننده پرونده‌های حوادث رانندگی مربوط به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور طی نامه‌ای رسمی بر ضرورت اجرای کامل ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری تأکید کرد.

در همین رابطه در بخش خبری صبحدم گفت‌وگویی تلفنی با سرهنگ همتی‌زاده رئیس پلیس راهور استان کردستان انجام شد.