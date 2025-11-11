پخش زنده
امروز: -
مانور مدیریت بحران با حضور بیش از ۱۲۰ نفر از نیروهای امدادی، فنی و دستگاههای اجرایی در بردسکن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره گاز شهرستان بردسکن گفت: این مانور با هدف ارتقای آمادگی در برابر قطعی گسترده گاز که ممکن است حدود ۱۸ هزار مشترک را در روستاهای علیآباد، آبنو و شفیعآباد از توابع بخش مرکزی بردسکن و دهستان جابوز (زیرمجموعه خلیلآباد) تحت تأثیر قرار دهد، اجرا شد. علت احتمالی این قطعی، یخزدگی و اختلال در شبکه بالادستی عنوان شده است.
مهدی صادقی افزود: در جریان مانور، گروههای لجستیک و تعمیرات شرکت گاز مشغول رفع علت حادثه بودند و نیروهای امداد گاز برای وصل مجدد گاز در حالت آمادهباش قرار گرفتند.
وی گفت: همچنین نهادهای مدیریت بحران شهرستان از جمله فرمانداری، جهاد کشاورزی، برق، آبفا، هلال احمر، اورژانس، آتشنشانی، اداره صمت و اتاق اصناف و نیروهای انتظامی در مانور حضور داشتند.
رئیس اداره گاز شهرستان بردسکن گفت: تأمین سوخت دوم برای اماکن حساس مانند نانواییها، مرغداریها و گلخانهها، تأمین نان و اقلام ضروری، و حفظ امنیت عمومی از جمله محورهای مهم این مانور بود.
مهدی صادقی افزود: این مانور با مشارکت ۸۵ نفر از کارکنان شرکت گاز و حدود ۳۵ نفر از سایر نهادها برگزار شد تا آمادگی شهرستان در برابر بحرانهای احتمالی افزایش یابد.