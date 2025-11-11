



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس گفت: کتاب خانوم ماه، روایتی نیمه داستانی از ۱۴ سال زندگی خانوم ناز علی نژاد و شهید شیرعلی سلطانی است.

محمدحسین فیروزی با بیان این که کتاب خانوم ماه دومین کتاب نویسندگان فارس است که توسط رهبر تقریظ شده است افزود: پیش از این کتاب آخرین فرصت به این جایگاه رسیده بود.

کتاب خانوم ماه توسط ساجده نقی زاده نوشته شده است و تقریظ آن ۲۸ آبان در تهران رونمایی و پس از آن برای بیست و چهارمین بار باز نشر می شود.

شهید شیرعلی سلطانی، در مکتب امام حسین (ع) تربیت شده بود و همچون سرور آزادگان، سر از بدنش جدا شد و پیکر بی سرش در قبری که خود آماده کرده بود به خاک سپرده شد