هدفگذاری تولید ۲۰۰ مگاوات برق خورشیدی در آذربایجانشرقی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجانشرقی با بیان اینکه این استان پیشگام توسعه نیروگاههای خورشیدی است از هدفگذاری تولید ۲۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا پایان سال در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،طاهر روحی در جلسه بررسی روند توسعه انرژیهای خورشیدی در استان آذربایجان شرقی بر ضرورت شتاب بخشی به احداث نیروگاههای خورشیدی در واحدهای صنعتی و تولیدی تاکید و اظهار کرد: تامین برق پایدار یکی از پیش شرطهای اصلی تداوم تولید و افزایش بهره وری در واحدهای صنعتی است از این رو مدیریت استان با نگاه راهبردی به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، تامین برق صنایع از طریق نیروگاههای خورشیدی را در اولویت قرار داده است.
وی با اشاره به مزایای زیست محیطی و اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی افزود: آذربایجان شرقی از استانهای پیشرو کشور در زمینه توسعه نیروگاههای خورشیدی در واحدها و شهرکهای صنعتی است و تلاش میکنیم این مسیر با شتاب و حمایتهای جدی از بخش خصوصی ادامه یابد.
روحی خاطرنشان کرد: تحقق هدف تولید ۲۰۰ مگاوات برق خورشیدی در استان مستلزم همکاری نزدیک دستگاههای اجرایی، شرکت برق منطقهای و سازمان صنعت، معدن و تجارت با سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
وی با تاکید بر اینکه آذربایجان شرقی از ظرفیتهای قابل توجهی در زمینه تابش خورشید و زیرساختهای صنعتی برخوردار است اظهار کرد: بخش خصوصی استان توانمند و فعال است و باید از این فرصت برای ایجاد خاستگاههای جدید تولید انرژی پاک در مناطق مختلف استان استفاده کرد.
وی از دستگاههای متولی صدور مجوز در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر خواست نهایت همکاری را با متقاضیان و سرمایهگذاران داشته باشند و افزود: تسهیل فرایندهای اداری، کاهش زمان صدور مجوزها و رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران نقش مهمی در تسریع اجرای طرحهای خورشیدی خواهد داشت.
روحی همچنین با اشاره به رویکرد دولت در حمایت از انرژیهای پاک گفت: حرکت به سمت استفاده از منابع تجدید پذیر علاوه بر کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، موجب کاهش هزینههای تولید و افزایش پایداری شبکه برق در استان خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی در آذربایجان شرقی نه تنها گامی مهم در جهت تحقق اهداف زیست محیطی و کاهش آلایندگیهاست بلکه زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای امنیت انرژی برای واحدهای صنعتی و تولیدی نیز خواهد بود.