کشاورزان اقلیدی در حال برداشت محصول پیاز از بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار زمینهای خود هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اقلید گفت: امسال بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار از زمینهای این شهرستان به کشت پیاز اختصاص یافته که از این میزان، بیش از ۱۰۵ هزار تُن پیاز برداشت شده است.
ارسلان صالحی افزود: بخش قابل توجهی از پیاز تولیدی این شهرستان علاوه بر تامین نیاز استان فارس، به استانهای همجوار نیز ارسال میشود.
رییس جهاد کشاورزی شهرستان اقلید بیان کرد: اقلیم مناسب و خاک حاصلخیز، اقلید را به یکی از مناطق تولید پیاز در جنوب کشور تبدیل کرده است.
شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.