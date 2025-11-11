همزمان با سراسر کشور بیست و هشتمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی مدارس آذربایجان غربی باشعار شورای دانش آموزی، پرچمدار حل مسئله، برای ایران مقتدر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر کل آموزش وپرورش استان گفت:بیست و هشتمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی مدارس استان باشعار محوری شورای دانش آموزی، پرچمدار حل مسئله، برای ایران مقتدر همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

علی اکبر صمیمی درحاشیه این انتخابات درمدرسه ساکو مجنونیانس ارومیه بااشاره به اینکه این دوره از انتخابات در۴هزار مدرسه استان برگزار شد افزود:درآئین نامه‌های اجرایی، مدرسه به عنوان یکی از ارکان مدرسه مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گزاران قرار گرفته است.