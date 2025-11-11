پخش زنده
شبکه افق برنامه «کافه مستند» را جمعهها ساعت ۱۵ پخش و سه شنبهها ساعت ۲۱ بازپخش میکند؛ تحلیل و بررسی سینمای مستند موضوع این برنامه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای محسن یزدی مجری این برنامه با حضور در استودیو شبکه خبر درباره دستاورد این برنامه گفت: درباره مستند هم درباره خودش و هم موضوعش میتوان صحبت کرد، چون موضوعات عمدتا مستند هستند و از یک واقعه جدی که اتفاق افتاده صحبت میکنند و مخاطب مستند را به دلیل واقعی بودن ان دوست دارد و به همین دلیل اتفاق خوبی است که یک برنامه مستند این چنینی وجود داشته باشد.
مجری برنامه کافه مستند درخصوص تاثیر این برنامه بر سینمای مستند گفت: این ادعای بزرگی است والان دوره خاکستری است و برنامه اگر بنا باشد که گل کند خیلی زمان میبرد و الان دوره خاصی است که رسانه به این معنا به صورت عام پیگیر ندارد و خصوصا که این برنامه تخصصی مستند است و فعلا گرهی از سینمای مستند باز نمیکند.
وی درباره وضعیت سینمای مستند گفت: خودم سابقه مستندی در کارنامه خودم دارم مدیر شبکه مستند بودم و هم الان معاون سیما که خودش مستند ساز خیلی خوبی است و هم قائم مقام معاونت سیما که خودش از آدمهای جدی مستند است وهیچ وقت مستند در تلویزیون مدیر رده یک نداشته و این اتفاق خوب و مبارکی است، که مستند را یک پله به جلو ببرد ولی اینطور نشد که ممکن است دلایل زیادی داشته باشد و همه ان به سازمان برنگردد ولی خوب یک مقداری هم به سازمان مربوط میشود، یک دورهای مستند خیلی شکوفا شد و همه به آن توجه میکردند و مستند خوب رشد کرد خصوصا در جبهه انقلاب یعنی موضوعاتی که مرتبط با مسائل کشور بود، همه دغدغه داشتند که با چنین موضوعاتی مستند بسازند، ولی الان همه به سمت مستند داستانی توجه میکنند که البته تا حدودی قابل درک است، چون داستانی مخاطب بیشتری دارد، داستانی سرگرمی است، اما واقعیت این است که مستند ما الان به مرز هشدار رسیده است، به جهت تولیداتی که کم شده، به جهت هزینههایی که بالا رفته و مراکز حاضر نیستند هزینهها را تامین کنند و مستندسازها مجبورند با هزینه کم کار کنند و این موجب میشود که مستند ساز آرام آرام از این حوزه کناره گیری کرده و در حوزههای دیگری کار کند؛ البته که کارهای خوبی در همین اواخر از دفاع مقدس ۱۲ روزه داریم که مستند سازان کار کردند ولی این کارهای خوب و اتفاقات خوب موردی است.
یزدانی ادامه داد: مستند حیات وحش خیلی پر بیننده است، چون بسیار خوب و جذاب و آموزنده است، در ایران مستند سازان درجه یکی داریم که میتوانند درباره حیات وحش ایران مستندهای درجه یک بسازند، در ایران اتفاقات خیلی مهمی میافتد مثلا گونهها و تنوعهای حیات وحش در ایران خیلی بیشتر از حتی کل افریقا است، اگر ایران شناسی و زیبایی و... میخواهید در حیات وحش ایران به وفور یافت میشود، حیات وحش ایران فوق العاده است، درست است که تولید چنین مستندهایی زمان بر و هزینه بر است؛ اما به نظرمن قابل سرمایه گذاری است.
وی در پایان در خصوص تغییرات در کافه مستند گفت: هرچه برنامه جدیتر باشد عالیتر، برنامه نباید جعلی باشد، گفتوگو و مناظره نباید جعلی باشد چرا که مخاطب متوجه میشود، برنامه باید جدی باشد تا مخاطب استقبال کند.