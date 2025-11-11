به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار شهرستان فریمان استفاده از منابع تجدیدپذیر را یکی از موثرترین راه‌های رفع ناترازی در شرایط نیاز کشور به کاهش مصرف برق دانست و گفت: این شهرستان با توجه به مدیریت صحیح منابع مصرفی و همکاری مردم در کاهش مصرف، یکی از صرفه جو‌ترین شهرستان‌های خراسان رضوی در تابستان گذشته بود.

مهدی افزود: فریمان با توجه به موقعیت خود و نزدیکی به مشهد، ظرفیت بالایی نسبت به دیگر شهرستان‌ها در زمینه ساخت نیروگاه‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و با توجه به استقبال مردم و صنایع، تاکنون ۲۵ نیروگاه تولید انرژی تجدیدپذیر خرد و بزرگ در این شهرستان به بهره برداری رسیده است.

او ادامه داد: توزیع این نیروگاه‌ها شامل بخش صنعتی به میزان دو و نیم مگاوات (شرکت شیشه فلوت)، بخش کشاورزی به میزان یک و نیم مگاوات (۱۲ حلقه چاه کشاورزی) و ۱۰ مورد نیروگاه خانگی حمایتی به میزان ۵۰ کیلووات بوده است.

وی اظهارکرد: عملیات ساخت دو نیروگاه نیز در یک ماه اخیر آغاز شده و در حال توسعه است که عبارت از نیروگاه پترو پالایش افتخار توس به میزان چهار و نیم مگاوات و نیروگاه دولتی سفیدسنگ به میزان سه مگاوات هستند و تا پایان امسال به بهره برداری خواهند رسید.

فرماندار شهرستان فریمان در پایان افزود: به جز نیروگاه سه مگاواتی شهر سفیدسنگ، تمامی نیروگاه‌های ساخته شده به صورت سرمایه گذاری و هزینه شخصی به بهره برداری رسیده و همچنین چندین قرارداد به ظرفیت ۲۰ مگاوات نیز توسط سرمایه گذاران با شرکت ساتبا امضا شده است که به زودی عملیات اجرایی آن‌ها هم شروع خواهد شد.