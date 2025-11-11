تیم کانوپولوی شهید رسولی نوشهر در نخستین روز رقابت‌های لیگ برتر بانوان به دو پیروزی متوالی مقابل نوین جوان تهران و الوند همدان دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم کانوپولوی شهید رسولی نوشهر در اولین روز از رقابت‌های لیگ برتر بانوان با عملکرد درخشان، نوین جوان تهران را ۱۳ بر ۲ و الوند همدان را ۱۵ بر صفر شکست داد.

این تیم مازندرانی که روز نخست را با تساوی بدون گل برابر نوین شمیرانات آغاز کرده بود، در دو بازی بعدی با نتایج قاطع‌گری به پیروزی رسید.

بازیکنان تیم نوشهر شامل ملیکا سماکی، پانته‌آ ارم‌آبادی، مریم غفاری، فاطمه حسینی، ترانه کامیاب، یلدا محمودی، نگین ابراهیمی، فاطمه سهرابی‌منش، المیرا فضیلت و هلنا قریب هستند که تحت هدایت محمد یزدانی یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب می‌شوند.

رقابت‌های لیگ کانوپولو از روز ۱۹ آبان در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده و ادامه آن امروز ۲۰ آبان ماه پیگیری خواهد شد.