قهرمان اصفهانی و رکورددار پرتاب وزنه و دیسک جهان در حوزه تولید وسایل ورزشی هم افتخار آفرین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علیرضامختاری همامی پر افتخارترین ورزشکار استان اصفهان با کسب ده‌ها نشان جهانی و آسیایی که ۲ نشان خوشرنگ پارالمپیک را هم در کارنامه دارد حالا مبتکری موفق و خلاق در تولید دیسک ورزشی است.

ورزشکاری که تمرکزش تنها فقط کسب قهرمانی برای کشورش نبوده بلکه سعی کرده است مبتکر یک کار نو و جدید هم در عرصه ورزش باشد.

تلاش برای تولید و ساخت یه دیسک استاندارد و کاملا ایرانی که حالا آن را نسبت به نمونه‌های خارجی متمایزتر کرده است.

دیسکی که به اعتقاد مربیان، ورزشکاران و قهرمانان این رشته ورزشی بسیار مقاوم‌تر و با کیفیت‌تر از نمونه‌های خارجی است.

دیسکی که با یک سوم قیمت به مراتب ارزان‌تر و به صرفه‌تر از نمونه‌های خارجی است و هم مارا از نمونه‌های وارداتی و خروج ارز بی‌نیاز می‌کند.

اما نبود حمایت کافی و مناسب باعث شده تاکنون این دیسک کاملا ایرانی نتواند تاییدیه بین المللی بگیرد و از چرخه تولید انبوه فاصله گرفته است موضوعی که راه را برای حضور این دیسک در رقابت‌های بین المللی بسته است و نیازمند حمایت مسئولان ورزش است.

در حال حاضر ماهانه بیش از ۱۰۰ نمونه از این دیسک در استان اصفهان تولید می‌شود و در اختیار ورزشکاران آن قرار می‌گیرد.

گزارش دارد...