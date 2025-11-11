مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از اجرای عملیات مرمت، بهسازی و روکش آسفالت در ۲۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی و فرعی استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: عملیات مرمت، بهسازی و روکش آسفالت در ۲۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی و فرعی استان، با هدف ارتقای کیفیت مسیر‌های روستایی و تسهیل دسترسی ساکنان این مناطق به مراکز خدماتی و شهری انجام شد.

فریبرز مرادی با بیان اینکه در این طرح ۹۰ کیلومتر از آسفالت راه‌های روستایی روکش و ۵۵ کیلومتر جاده خاکی هم آسفالت شد، افزود: همچنین ۵۵ کیلومتر آسفالت از محور‌های فرعی استان با هدف بهبود وضعیت ارتباطی میان شهر‌ها و روستا‌های استان روکش شد.

مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی و بارندگی‌های فراوان در این استان شمالی و فرسایش سریع‌تر مسیر‌های روستایی گیلان در مقایسه با دیگر استان‌ها، برنامه‌های نگهداری و بهسازی راه‌ها باید به صورت مستمر و با جدیت پیگری شود.

فریبرز مرادی تأکید کرد: با اجرای این طرح‌ها، ضمن افزایش ایمنی تردد، سبب کاهش هزینه حمل و نقل، تسهیل جابه‌جایی محصولات کشاورزی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان می‌شود.