پخش زنده
امروز: -
مسئولان قضایی سردشت برلزوم اقدام فوری مسئولان اجرای برای اصلاح و ایمن سازی طرح نیمه تمام تعریض و آسفالت جاده نلاس–سردشت تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رهاشدن طرح تعریض و آسفالت جاده نلاس–سردشت پس از شش سال از آغاز اجرای طرح ، این محور را به کانون حوادث رانندگی تبدیل کرده است
دادستان عمومی و انقلاب سردشت به همراه رئیس دادگستری این شهرستان، از محور سردشت – نلاس و بهویژه پیچهای حادثهخیز این مسیر بازدید کردند.
در این بازدید میدانی، یاسر گوزلی دادستان سردشت با اشاره به گذشت بیش از ۶ سال از آغاز عملیات تعریض و آسفالت این محور که بهصورت نیمهکاره رها شده، گفت: نبود علائم هشداردهنده، دید ناکافی در پیچها و بیتوجهی به ایمنی مسیر، عامل وقوع تصادفات متعدد در این جاده شده است.
یاسر گوزلی گفت: بر اساس آمار، تنها در یکی از پیچهای حادثهخیز واقع در ۶ کیلومتری شهر سردشت، طی سه سال گذشته ۶ نفر جان خود را از دست داده و بیش از ۴۶ مورد تصادف رخ داده است.
دادستان سردشت با تأکید بر لزوم ورود فوری دستگاههای متولی، دستور داد ادارات مرتبط از جمله راه و شهرسازی، راهداری و پلیس راه نسبت به اصلاح، ایمنسازی و نصب علائم هشداردهنده در این مسیر اقدام فوری انجام دهند.
طرح تعریض و آسفالت محور نلاس – سردشت حدود شش سال پیش آغاز و پس از دو سال بهصورت نیمهکاره رها شده است ؛ موضوعی که به گفته مسئولان قضایی شهرستان، به یکی از دغدغههای ایمنی و مشکلات اصلی مردم منطقه تبدیل شده است.