مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: آسمان استان تا پایان هفته صاف تا نیمه ابری همراه با مه آلودگی هوا پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: در پی تداوم پایداری هوای گیلان، آسمان استان تا پایان هفته، صاف تا نیمه ابری همراه با مه آلودگی هوا و وزش باد در مناطق کوهستانی همراه است.
وی با بیان اینکه گرمترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته منجیل با ۲۶ درجه دما و خنکترین منطقه استان دیلمان با ۷ درجه دما ثبت شد، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۳ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۹۲ درصد است.
دادرس گفت: دریای خزر هم با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر، برای فعالیتهای دریانوردی و صید، از امروز تا جمعه مناسب است.