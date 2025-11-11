به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: در پی تداوم پایداری هوای گیلان، آسمان استان تا پایان هفته، صاف تا نیمه ابری همراه با مه آلودگی هوا و وزش باد در مناطق کوهستانی همراه است.

وی با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته منجیل با ۲۶ درجه دما و خنک‌ترین منطقه استان دیلمان با ۷ درجه دما ثبت شد، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۳ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۹۲ درصد است.

دادرس گفت: دریای خزر هم با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر، برای فعالیت‌های دریانوردی و صید، از امروز تا جمعه مناسب است.