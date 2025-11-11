خرید بیش از ۸۰ تابلوی علایم و چراغ راهنمایی و رانندگی در هوراند
فرماندار هوراند گفت:بهمنظور ارتقای ایمنی تردد و نظمبخشی به عبور و مرور شهری بیش از ۸۰ تابلوی علایم و چراغ راهنمایی و رانندگی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان برای شهر هوراند خریداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،عادلیفر در جلسه شورای ترافیک شهرستان هوراند گفت:خرید بیش از ۸۰ تابلوی علایم و چراغ راهنمایی و رانندگی با مشارکت شهرداری و همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان انجام میشود و نخستین گام رسمی برای تجهیز معابر شهری به علایم استاندارد ترافیکی به شمار میرود و نقش موثری در کاهش تصادفات، هدایت صحیح رانندگان و افزایش ایمنی شهروندان دارد.
فرماندار هوراند تاکید کرد:نصب این تابلوها و چراغهای راهنمایی در روزهای آینده آغاز خواهد شد و انتظار میرود موجب بهبود انضباط ترافیکی و سهولت تردد در خیابانها و معابر شهر شود.
گفتنی است کارشناسان حوزه ترافیک نیز نصب علایم هشداردهنده و راهنمایی را از مهمترین اقدامات برای فرهنگسازی و پیشگیری از حوادث رانندگی در شهرهای در حال توسعه میدانند.