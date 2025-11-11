خرید بیش از ۸۰ تابلوی علایم و چراغ راهنمایی و رانندگی در هوراند

فرماندار هوراند گفت:به‌منظور ارتقای ایمنی تردد و نظم‌بخشی به عبور و مرور شهری بیش از ۸۰ تابلوی علایم و چراغ راهنمایی و رانندگی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان برای شهر هوراند خریداری شده است.