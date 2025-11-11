پخش زنده
سرمربی تیم ملی والیبال بانوان ایران گفت: در بازی ردهبندی نیز با تاجیکستان بازی میکنیم و از الان میتوانم بگویم نشان برنز برای ایران است.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لی دو هی پس از پیروزی شاگردانش مقابل افغانستان در مرحله مقدماتی بازیهای همبستگی اسلامی، اظهار داشت: این بازی راحتی برای تیم ایران بود و این بهترین فرصت بود تا بازیکنان هر چه در توان دارند، نشان دهند. باید برای بازی بعدی آماده شویم و میخواهیم آنجا عملکرد بهتری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه بازیکنان تیم ملی والیبال بانوان ایران خیلی بهتر از این میتوانند بازی کنند، تصریح کرد: آنها به کار و تمرین بیشتر نیاز دارند. نیاز است که بیشتر روی ضعفها کار کنیم تا بتوانند بهتر بازی کنند.
سرمربی کرهای تیم ملی والیبال بانوان درباره این پیروزی گفت: در بازی با افغانستان هم حریف ضعیف بود و تیم ایران هم بهتر بازی کرد و نتیجه گرفت و هم اینکه خود بازیکنان هم بازی بهتری انجام دادند. البته آنها در ستهای اول و دوم اشتباهاتی داشتند ولی در ست سوم بهتر بودند و با دفاعهای بلند و اسپکهای قدرتی بازی را بردند.
لی دو هی پیشبینی کرد که ایران و تاجیکستان علاوه بر مرحله مقدماتی در دیدار ردهبندی هم به مصاف یکدیگر میروند و گفت: احتمالا در بازی ردهبندی نیز با تاجیکستان بازی میکنیم و از الان میتوانم بگویم مدال برنز برای ایران است.
تیم ملی والیبال بانوان ایران امروز (سهشنبه ۲۰ آبان) در سومین دیدار خود در مرحله مقدماتی بازیهای همبستگی اسلامی با شکست افغانستان به نخستین پیروزی خود دست یافت.