به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدتقی اختیاری، مدیر عامل موسسه راه ایمان و نماینده تام الاختیار آیت الله سیستانی امروز در آیین بهره برداری دو مدرسه در روستای جنگیه شهرستان کارون و سیدحسین شهرستان حمیدیه که به صورت نمادین در شهرستان کارون برگزار شد، بیان کرد: یکصد و بیستمین مدرسه ساخته شده توسط این موسسه در ۴ شهرستان جنوبی کشور، امروز در خوزستان بهره برداری شد.

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد تاسیس مدرسه توسط این موسسه در استان بوده است افزود: درد است که چرا برخی نمی‌خواهند درد‌های این منطقه نفتخیز محروم را ببینند و به دنبال راه حل باشند.

اختیاری مدرسه سازی را از کار‌های بسیار مهم و مقدس دانست و اظهار داشت: در کنار ساخت مدرسه باید کار‌های پرورشی و فرهنگی در مدارس پررنگ‌تر شود و انسان‌سازی را به دانش آموزان آموخت.

در ادامه این آیین نماینده ولی فقیه در خوزستان عنوان کرد: موسسه راه ایمان در امر مدرسه‌سازی کارنامه درخشانی دارد و تا کنون ۵۰ مدرسه در خوزستان تاسیس کرده است.

حجت الاسلام محمد نبی موسوی‌فرد با اشاره به اقدامات ارزشمند این موسسه بیان داشت: موسسه راه ایمان در کنار ساخت مدرسه تجهیزات و نیروی مورد نیاز مدرسه را نیز تامین می‌کند.

استاندار خوزستان پیش از با اشاره به عزم جدی برای نوسازی مدارس فرسوده استان گفت: با همت والای دولت و مشارکت همگانی، برچیدن مدارس سنگی، کانکسی و فرسوده در دستور کار قرار گرفته و این هدفی کاملاً انجام شدنی است.