فیلم داستانی «بیپایان»؛ روایت واقعی از راهی که پایان ندارد و مستند «خط نورانی» روایتی از پدر موشکی ایران از شبکههای دو و افق روانه پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم داستانی «بیپایان» به کارگردانی ساسان فلاحفر و تهیهکنندگی امیرحسین جانپناه، سهشنبه ۲۰ آبان حوالی ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه دو سیما پخش میشود.
این اثر که با نقشآفرینی حمید ابراهیمی (در نقش شهید حسن طهرانیمقدم) و عبدالرضا نصاری ساخته شده، روایتی متفاوت از یکی از مهمترین پروژههای فضایی ایران در سالهای اخیر ارائه میدهد.
در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۰، حسن طهرانیمقدم و گروهی از جوانان بااستعداد و پرانگیزه، مشغول فعالیت بر روی پروژهای فوقسری و بسیار مهم بودند؛ پروژهای که زمینهساز تحولی عظیم شد و ده سال بعد، نتایج آن جهان را غافلگیر کرد.
فیلم «بیپایان» اقتباسی آزاد از یکی از پروژههای مهم سرلشکر شهید حسن طهرانیمقدم است و بهخوبی ابعاد گوناگون شخصیتی، انسانی و علمی او را به تصویر میکشد. این روایت، نهتنها به جزئیات فنی و تکنولوژیکی پروژههای نظامی میپردازد، بلکه وجوه عاطفی، ایمانی و ایثارگرانه زندگی شهید طهرانیمقدم را نیز برجسته میسازد.
شهید طهرانیمقدم و جمعی از یارانش در ۲۱ آبان ۱۳۹۰، هنگام آزمایش موتور فوقسنگین ماهوارهبر «قائم» در پادگان شهید مدرس ملارد، در سانحهای عظیم به شهادت رسیدند؛ اما مسیر او متوقف نشد؛ در اول دی ۱۴۰۲، ماهوارهبر سوخت جامد سهمرحلهای «قائم ۱۰۰» ــ که نتیجه همان راه ناتمام بود ــ با موفقیت پرتاب شد و ماهواره «ناهید» را به مدار ۷۵۰ کیلومتری زمین تزریق کرد.
«بیپایان» اثری از مرکز تولیدات هنری و رسانهای مدار است که در قالبی داستانی، پلی میان گذشتهای پرافتخار و آیندهای روشن میسازد؛ روایتی از راهی که پایان ندارد.
مستند «خط نورانی»
مستند «خط نورانی» با محوریت زندگی، منش و باورهای معنوی سردار شهید حسن تهرانیمقدم، پدر موشکی ایران، امشب ساعت ۲۱ از شبکه افق سیما پخش میشود.
این مستند با حضور و روایت همکاران و همراهان نزدیک شهید تهرانیمقدم، به بررسی ابعاد شخصیتی، معنوی و مدیریتی او میپردازد؛ مردی که نقش تعیینکنندهای در شکلگیری توان موشکی کشور و اعتلای قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران داشت.
«خط نورانی» تلاش دارد از زاویهای انسانی و الهامبخش، روحیه ایمان، توکل و مجاهدت این شهید والا مقام را برای مخاطبان به تصویر بکشد.