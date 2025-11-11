پخش زنده
بیست و هشتمین انتخابات شوراهای دانش آموزی در ۵۸۰ مدرسه کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: همزمان با سراسر کشور بیست و هشتمین انتخابات شوراهای دانش آموزی در مدرسه ۵۸۰ مدرسه کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
ایوب رضایی با بیان اینکه شوراهای دانش آموزی فرصتی برای آشنا شدن دانش آموزان با مسئولیت پذیری ، ایفای نقش در جامعه ، موقعیتی برای مشارکت آنان در مدیریت مدرسه و آشنایی با ساحت سیاسی و اجتماعی است، افزود: شعار امسال شورای دانش آموزی حل مساله برای ایران مقتدر است که ضروری است مدیران مدار س با تمرین مردم سالاری اسلامی در این زمینه به دانش آموزان کمک کنند.
رضایی با بیان اینکه در این انتخابات هزار و ۵۰۰ دانش آموز پایههای سوم تا یازدهم شرکت کردند، اضافه کرد: باید دانشآموزان از همین سنین ابتدایی با فرآیند مشارکت اجتماعی و ورود به عرصه سیاسی آشنا شوند تا در آینده بتوانند نقشآفرینی کنند.
رضایی شورای دانشآموزی را یکی از تشکلهای اساسی مدارس دانست و افزود: این شورا به دانشآموزان امکان میدهد نظرات خود را با مدیران مدارس در میان بگذارند، مسائل و مشکلات مدرسه را بررسی کنند و تجربه گفتوگو و تصمیمگیری جمعی را بیاموزند.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان، نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت مشارکت دانشآموزان در مسائل مدرسه گفت: انتخابات شورای دانشآموزی فرصت مناسبی است تا دانشآموزان مسئولیتپذیری، تصمیمگیری و حل مسائل مدرسه را تجربه کنند.
حجت الله دبیقی افزود: برنامههای موفق مدارس استان نه تنها در سطح استان، بلکه در گروههای معاونان پرورشی کشور نیز دیده میشود و الگویی برای سایر مدارس است.
دبیقی خطاب به دانشآموزان شرکت کننده در انتخابات شورای های دانش آموزی ادامه داد: شما نمایندگان آینده جامعه هستید و میتوانید با آموزش علمی و تربیتی، در حل مشکلات شهر و منطقه نقشآفرینی کنید و این انتخابات تجربهای برای رشد شما و آماده شدن برای مسئولیتهای اجتماعی در آینده است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد، نیز در این آیین با تاکید بر اینکه شرکت در انتخابات شورای دانشآموزی، فرصت تمرین مسئولیتپذیری، مشارکت گروهی، احترام به نظرات دیگران و مهارتهای زندگی است گفت: دانشآموزانی که به عنوان اعضای شورا انتخاب میشوند، حلقه ارتباطی میان دانشآموزان، مدیران و معلمان هستند و میتوانند در بهبود وضعیت مدرسه نقشآفرینی کنند.
محمد حسینزاده با تأکید بر اهمیت مشارکت و نشاط دانشآموزان افزود: فرزندان ما از همین حالا باید مهارت کار گروهی، همگرایی و فعالیت اجتماعی را بیاموزند تا آیندهای روشن و موفق برای خود و کشور رقم بزنند.
در این آئین دانش آموزان در صفوف منظم با شرکت در انتخابات شورای دانش آموزی رای خود را به صندوق انداختند.