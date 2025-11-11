به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس‌کل دادگستری گلستان در این مراسم با بیان اینکه زنده نگه‌داشتن یاد شهدا یک ضرورت است گفت: شهدا با نثار جان خود در راه اسلام و انقلاب، مسیر ایمان و ازخودگذشتگی را به ما آموختند و با ایثار و فداکاری، عزت و استقلال ایران اسلامی را تضمین کردند.

حیدر آسیابی افزود: امروز همه ما وظیفه داریم با تأسی از سیره شهدا، در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و عمل به منویات مقام معظم رهبری، با اخلاص و روحیه جهادی به مردم خدمت کنیم.

وی با اشاره به ضرورت حفظ اتحاد و انسجام در داخل کشور افزود: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام علیه وحدت و انسجام ملی در استان قاطعانه برخورد می‌کند.