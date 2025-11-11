پخش زنده
اهالی روستای دنگلان شهرستان کردکوی با برگزاری یادواره یاد و نام سیزده شهید والامقام روستای خود را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیسکل دادگستری گلستان در این مراسم با بیان اینکه زنده نگهداشتن یاد شهدا یک ضرورت است گفت: شهدا با نثار جان خود در راه اسلام و انقلاب، مسیر ایمان و ازخودگذشتگی را به ما آموختند و با ایثار و فداکاری، عزت و استقلال ایران اسلامی را تضمین کردند.
حیدر آسیابی افزود: امروز همه ما وظیفه داریم با تأسی از سیره شهدا، در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و عمل به منویات مقام معظم رهبری، با اخلاص و روحیه جهادی به مردم خدمت کنیم.
وی با اشاره به ضرورت حفظ اتحاد و انسجام در داخل کشور افزود: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام علیه وحدت و انسجام ملی در استان قاطعانه برخورد میکند.