تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان مدیریت بحران کشور، شرکت بازآفرینی شهری ایران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌ها برای کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های در معرض خطر و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان بافت‌های ناکارآمد شهری امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی، تفاهم‌نامه سه‌جانبه همکاری میان سازمان مدیریت بحران کشور، شرکت بازآفرینی شهری ایران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه در راستای اجرای سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور منعقد شد.

هدف از این همکاری، افزایش تاب‌آوری شهری، کاهش آسیب‌پذیری مناطق پرخطر و تأمین مسکن ایمن برای ساکنان بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی است.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، محدوده‌ها و محلات هدف با استفاده از داده‌های مکانی و شاخص‌های فنی، توسط بنیاد مسکن اولویت‌بندی و در شورای راهبری تصویب می‌شوند.

همچنین طرفین تفاهم‌نامه متعهد شدند در زمینه تهیه و اجرای طرح‌های مطالعاتی و عملیاتی نوسازی و بهسازی این محدوده‌ها همکاری کنند.

مدت اجرای این تفاهم‌نامه تا پایان برنامه هفتم پیشرفت کشور تعیین شده است و امکان تمدید آن با توافق طرفین وجود دارد.

به گفته مسئولان، اجرای این تفاهم‌نامه گامی مهم در جهت هماهنگی بین نهادهای مرتبط با بازآفرینی شهری و مدیریت بحران محسوب می‌شود.

این همکاری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مالی نهادهای طرف تفاهم‌نامه را برای ارتقای ایمنی و کیفیت زندگی شهری فراهم می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه تأکید کرد: هم‌افزایی دستگاه‌ها، کلید موفقیت در تحقق بازآفرینی شهری پایدار است.

اجرای مشترک این طرح‌ها می‌تواند به کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی و بهبود وضعیت سکونت در بافت‌های فرسوده کشور منجر شود.