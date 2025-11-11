پخش زنده
تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان مدیریت بحران کشور، شرکت بازآفرینی شهری ایران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف همافزایی ظرفیتها برای کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای در معرض خطر و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان بافتهای ناکارآمد شهری امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی، تفاهمنامه سهجانبه همکاری میان سازمان مدیریت بحران کشور، شرکت بازآفرینی شهری ایران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به امضا رسید.
این تفاهمنامه در راستای اجرای سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور منعقد شد.
هدف از این همکاری، افزایش تابآوری شهری، کاهش آسیبپذیری مناطق پرخطر و تأمین مسکن ایمن برای ساکنان بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی است.
بر اساس مفاد تفاهمنامه، محدودهها و محلات هدف با استفاده از دادههای مکانی و شاخصهای فنی، توسط بنیاد مسکن اولویتبندی و در شورای راهبری تصویب میشوند.
همچنین طرفین تفاهمنامه متعهد شدند در زمینه تهیه و اجرای طرحهای مطالعاتی و عملیاتی نوسازی و بهسازی این محدودهها همکاری کنند.
مدت اجرای این تفاهمنامه تا پایان برنامه هفتم پیشرفت کشور تعیین شده است و امکان تمدید آن با توافق طرفین وجود دارد.
به گفته مسئولان، اجرای این تفاهمنامه گامی مهم در جهت هماهنگی بین نهادهای مرتبط با بازآفرینی شهری و مدیریت بحران محسوب میشود.
این همکاری، بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و مالی نهادهای طرف تفاهمنامه را برای ارتقای ایمنی و کیفیت زندگی شهری فراهم میکند.
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه امضای این تفاهمنامه تأکید کرد: همافزایی دستگاهها، کلید موفقیت در تحقق بازآفرینی شهری پایدار است.
اجرای مشترک این طرحها میتواند به کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی و بهبود وضعیت سکونت در بافتهای فرسوده کشور منجر شود.