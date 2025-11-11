پخش زنده
اداره کل دامپزشکی استان اردبیل با اشاره به احتمال شیوع مجدد بیماری تب برفکی، راهکارها و اقدامات لازم را برای پیشگیری از بیماری به دامداران و فعالان حوزه دامپروری توصیه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل، در راهکارهای عملی و پیشنهادی این اداره کل آمده است؛
پیرو اطلاعیهها و هشدارهای قبلی در مورد بیماری تب برفکی و با توجه به گزارشها مبنی بر شیوع این بیماری در برخی استانها و احتمال گردش ویروس در منطقه، رعایت دقیق معیارهای کنترلی زیر توسط دامداران محترم بهمنظور پیشگیری و مهار بیماری الزامی است.
اقدامات مرتبط با امنیت زیستی دامداریها
۱. از تردد غیرضروری افراد بهویژه افراد پرخطر که با میادین خرید و فروش دام، کشتارگاهها و سایر دامداریها ارتباط دارند، در داخل محوطه دامداری جلوگیری بهعمل آید.
۲. از جابجایی بی ضابطه و مکرر دام در بین واحدهای دامداری و روستائی حتما اجتناب شود.
۳. حوضچههای ضدعفونی در مبادی ورودی و خروجی دامداری باید حاوی مواد ضدعفونیکننده با غلظت و سطح مناسب و فعال باشند.
۴. ورود کلیه وسایل نقلیه به داخل دامداری ممنوع است و در صورت لزوم صرفاً پس از ضدعفونی کامل و دقیق اجازه ورود داده شود.
۵. دامداران سنتی نسبت به آهک پاشی و ضدعفونی محوطه دامداری اقدام نمایند.
۶. در ورودی محوطه دامداری، فضایی برای تعویض کامل لباس و چکمه (اتاق تعویض) تعبیه شود و از ورود افراد با لباس بیرون به داخل محل نگهداری دام ممانعت شود.
۷. در شرایط فعلی حتی الامکان از خرید دامهای جدید خودداری نموده و در صورت خرید، دامهای خریداریشده را قبل از ورود به جمع دامهای اصلی به مدت ۲۸ روز در محلی جداگانه قرنطینه و سپس به گله اضافه نمائید.
اقدامات ضروری در هنگام مشاهده بیماری
۱. در صورت مشاهده هرگونه علائم بیماری، فوراً دامهای بیمار را از دامهای سالم جدا کرده (جداسازی و قرنطینه) و مراتب را در اسرع وقت به نزدیکترین مرکز دامپزشکی گزارش دهید.
۲. از جابهجایی و انتقال کود آلوده در واحد دامی تا زمان رفع کامل بیماری و ضدعفونی محیط جداً خودداری نمائید.
همکاری و اطلاعرسانی
۱. از عموم دامداران درخواست میشود تا سطح هوشیاری خود را بالا برده و ضمن همکاری تنگاتنگ با اکیپهای واکسیناسیون از هرگونه سهلانگاری و عادیانگاری بیماری اجتناب ورزند.
۲. اخبار و اطلاعات موثق در خصوص این بیماری را صرفاً از کانالهای رسمی اداره کل دامپزشکی استان و ادارات دامپزشکی شهرستانها پیگیری نمایید و به شایعات و اخبار غیرموثق توجه نکنید.
بیماری تب برفکی یا بیماری دهان و پا که در اصطلاح محلی به بیماری داباغ شهرت دارد یک بیماری عفونی و گاهی کشنده ویروسی است که موجب بیماری در دامهای زوج سم از جمله در گاو و گوسفند می شود ویروس عامل بیماری در ابتدا به مدت دو تا سه روز در دام تب شدید ایجاد کرده و متعاقبا تاول هایی در داخل دهان، روی پا و بعضا در پستان دامها ایجاد می کند که ممکن است پاره شده و موجب لنگش و آبریزش از دهان شود قطرات تاول دفع شده از دام آلوده در تماس با تجهیزات دامداری، علوفه و وسایل و البسه آلوده موجب گسترش بیماری می شود.