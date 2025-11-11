

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چهارمین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در مصر، رقابت‌های تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت در مرحله نیمه نهایی پیگیری شد.

همچنین روز گذشته و در دور مقدماتی امیر محمد نکونام با ۵۸۴ در گروه خود در رده بیست و یکم و هادی غرباقی با ۵۷۶ امتیاز در گروه خود در رده سی و پنجم ایستاد. به این ترتیب نکونام راهی مرحله بعد شد.

امروز و در ادامه رقابت‌های تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت و در مرحله نیمه نهایی، نکونام در خط آتش ایستاد و با ۵۸۱ امتیاز در رده پنجاه و یکم قرار گرفت.