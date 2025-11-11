شرایط پرداخت ۲۲ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی به بهره‌برداران در شهرستان مشهد، فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی مشهد این اقدام را گامی مهم در نوسازی و تجهیز بخش کشاورزی خراسان رضوی دانست و گفت: این میزان از معرفی تسهیلات نشان‌دهنده «پیشرفت قابل توجه در فرآیند تجهیز بخش کشاورزی» است.

محمدرضا عباسپور افزود: این تسهیلات از خط اعتباری شماره ۱۳ مکانیزاسیون کشاورزی تأمین شده است.

او تصریح کرد: خط اعتباری شماره ۱۳ مکانیزاسیون کشاورزی با هدف توسعه و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی در کشور راه‌اندازی شده و این طرح بخشی از برنامه‌های کلان دولت برای افزایش ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی است.

عباسپور در ادامه گفت: انتظار می‌رود اجرای این طرح به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش محصولات کشاورزی منجر شود.